«РБ Лейпциг» – «Истанбул Башакшехир»: прогноз Кирилла Дементьева на игру ЛЧ в Германии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Истанбул Башакшехир» в рамках 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «РБ Лейпциг» выиграет и не пропустит за 2.26.



«Если «Лейпциг» планирует выходить из группы, то домашний матч у «Истанбула» обязательно надо выигрывать. Хозяева в нынешнем сезоне играют более системно, связано это с уходом Вернера. В команде сейчас нет явного премьера впереди, но в плане игровых взаимодействий всё хорошо. Главный тренер «Лейпцига», как мне кажется, теперь больше внимания уделяет обороне. Нагельсман понимает, что атакующие возможности стали скромнее. Конечно, если Хван и Серлотт сразу же себя не проявят.



Думаю, хозяева постараются сыграть надёжно и победить спокойно. Ставка рискованная, особенно в Лиге чемпионов, но я предположу сухую победу РБ. Коэффициент вполне достойный – 2.26», — сказал Дементьев.