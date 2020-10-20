Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«РБ Лейпциг» – «Истанбул Башакшехир»: прогноз Кирилла Дементьева на игру ЛЧ в Германии

«РБ Лейпциг» – «Истанбул Башакшехир»: прогноз Кирилла Дементьева на игру ЛЧ в Германии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Истанбул Башакшехир» в рамках 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: «РБ Лейпциг» выиграет и не пропустит за 2.26.

«Если «Лейпциг» планирует выходить из группы, то домашний матч у «Истанбула» обязательно надо выигрывать. Хозяева в нынешнем сезоне играют более системно, связано это с уходом Вернера. В команде сейчас нет явного премьера впереди, но в плане игровых взаимодействий всё хорошо. Главный тренер «Лейпцига», как мне кажется, теперь больше внимания уделяет обороне. Нагельсман понимает, что атакующие возможности стали скромнее. Конечно, если Хван и Серлотт сразу же себя не проявят.

Думаю, хозяева постараются сыграть надёжно и победить спокойно. Ставка рискованная, особенно в Лиге чемпионов, но я предположу сухую победу РБ. Коэффициент вполне достойный – 2.26», — сказал Дементьев.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020