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«Челси» — «Севилья»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

«Челси» — «Севилья»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Севилья».

Ставка: победа «Севильи» с форой (0) за 2.76.

«Челси» на своём стадионе принимает действующего обладателя еврокубка «Севилью». Конечно, уровень теперь не Лиги Европы, но всё равно жду борьбы от испанцев.

«Аристократы» показывают симпатичный футбол в нынешнем сезоне, особенно это касается домашних противостояний. Единственное, клуб много пропускает — девять голов за пять туров АПЛ.

Думаю, столь авантюрная игра не поможет хозяевам поля, всё-таки в обороне нужно играть надёжнее. Лондонцы могут отличиться, однако пропустят больше.

Красно-белые выиграли Лигу Европы, зарубились с «Баварией» в Суперкубке УЕФА. Не так давно отобрали очки у «Барселоны» (1:1) на «Камп Ноу». Осталось только успешно выступить в главном еврокубке.

Мне кажется, наконец-то выстрелить в Лиге чемпионов «нервионцам» по силам. Они сейчас очень хороши, и ставка на их успех привлекательна, тем более за такой коэффициент», — сказал Павлюченко.

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За три последних игры в АПЛ лондонцы забили 10 голов, а пропустили шесть.
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