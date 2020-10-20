«Челси» — «Севилья»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Севилья».
Ставка: победа «Севильи» с форой (0) за 2.76.
«Челси» на своём стадионе принимает действующего обладателя еврокубка «Севилью». Конечно, уровень теперь не Лиги Европы, но всё равно жду борьбы от испанцев.
«Аристократы» показывают симпатичный футбол в нынешнем сезоне, особенно это касается домашних противостояний. Единственное, клуб много пропускает — девять голов за пять туров АПЛ.
Думаю, столь авантюрная игра не поможет хозяевам поля, всё-таки в обороне нужно играть надёжнее. Лондонцы могут отличиться, однако пропустят больше.
Красно-белые выиграли Лигу Европы, зарубились с «Баварией» в Суперкубке УЕФА. Не так давно отобрали очки у «Барселоны» (1:1) на «Камп Ноу». Осталось только успешно выступить в главном еврокубке.
Мне кажется, наконец-то выстрелить в Лиге чемпионов «нервионцам» по силам. Они сейчас очень хороши, и ставка на их успех привлекательна, тем более за такой коэффициент», — сказал Павлюченко.
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