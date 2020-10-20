«Лацио» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов в Италии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Лацио» — «Боруссия» Дортмунд в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021.
Ставка: «Лацио» не проиграет за 1.78.
«Итальяно-немецкое противостояние, очень интересное, прежде всего, по той причине, что в составе «Лацио» играет Чиро Иммобиле, ранее игравший в Дортмунде. О нем говорили игроки «Боруссии» перед матчем. В частности Матс Хуммельс сказал, что важно не давать Чиро никаких шансов, не позволять партнерам создавать моменты для него.
«Лацио» сейчас не в очень хорошей форме находится. Но и «Боруссия», на самом деле, испытывает большие затруднения, особенно в обороне. Ее тренер сегодня рассуждал, сумеет ли сыграть Пищек. Для него это самый важный вопрос. Ну, это, наверное, не очень оптимистично звучит для «Боруссии».
Я полагаю, Люсьен Фавр имеет большой шанс запутаться в собственных построениях, что с ним регулярно и происходит. В Риме он с командой не справится.
Выберу ставку «Лацио» не проиграет» с коэффициентом 1,78. Мне кажется, что итальянцы уж вничью дома должны играть с «Боруссией», — сказал Андронов.
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