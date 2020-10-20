«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Егора Титова на встречу 1-го тура Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021.



Ставка: победа «ПСЖ» и меньше 5 мячей в матче за 2.12.



«Один из центральных матчей первого дня новой Лиги чемпионов. Интригующая встреча. Но «ПСЖ» в ней считается явным фаворитом. Постепенно парижане выходят на свой уровень. Старт сезона был тяжёлым. Сказалась неполноценная подготовка из-за выхода в финал Лиги чемпионов. Были поражения в чемпионате. Сейчас вроде бы всё нормализуется, хотя травм очень много. Там и Верратти играть не может, и Икарди, и Маркиньос, и Бернат. В общем, почти 10 человек набирается, к сожалению.



Но главное для Парижа — в порядке все с Мбаппе и Неймаром. Эти двое могут пройти любую оборону. У «МЮ» в защите явные проблемы, и французский гранд будет этим пользоваться. А есть ещё и Ди Мария, не игравший в последнем матче из-за дисквалификации.



«Манчестер» последний свой матч выиграл у «Ньюкасла», но пока нет ощущения, что команда в порядке. Сезон только начался, а уже было два провала. А тут ещё выезд в Париж к сопернику, который по классу выше.



Я поставлю на победу «ПСЖ» при тотале меньше 4.5 мяча. Не думаю, что град голов будет, но 2:0, 2:1 хозяева победят», — сказал Титов.

«ПСЖ» — «МЮ». Прогноз: ну здравствуй, Лига чемпионов! Неймар и Ди Мария дадут жару Манкунианцы слабо начали сезон, а у парижан пять побед подряд с общим счётом 16:1.