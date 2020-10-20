«Ренн» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру 1-го тура Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ренн» — «Краснодар» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.93.



«Лига чемпионов стартует. Исторический матч для «Ренна» и «Краснодара» — первый на групповой стадии. Как выяснилось прямо перед вылетом «Краснодара» во Францию, один из лидеров команды Реми Кабелла сдал положительный тест на коронавирус. Он не сумеет поддержать команду во Франции. Как и главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, который заболел ангиной.



Первый матч. Чего можно ожидать? Предсказать и предположить что-то очень непросто. Вроде бы «Краснодар» делает определённый акцент на Лигу чемпионов, давая отдохнуть футболистам. Для этого под российский чемпионат приобрели Маркова, Чернова и Ионова. Ионов в Лиге чемпионов играть не может.



Волнение, думаю, будет присутствовать и у тех и у других.



«Ренн» — команда с неплохим потенциалом, с неплохим подбором игроков. Здесь и Ругани команду усилил, есть любопытные нападающие. Правда, в последнем туре «Ренн» выступил не лучшим образом. Два матча подряд команда сыграла вничью, но идёт в лидирующей группе. С «Дижоном» «Ренн» не удержал преимущество (1:1). А это был один из аутсайдеров. В Лиге чемпионов работают другие винтики — опыт, класс игроков, которые уже с опытом игры в ЛЧ. Мне кажется, перестроиться с национальных чемпионатов именно на Лигу чемпионов командам будет непросто.



«Краснодар», понимая, что без Кабеллы созидать будет сложнее, постарается очень аккуратно и внимательно сыграть в обороне. «Ренн» тоже, наверное, с шашкой наголо не полетит. Мой прогноз — «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.93. Рискую. Что делать…» — сказал Генич.

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