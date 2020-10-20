«Барселона» — «Ференцварош»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Ференцварош» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Ференцвароша» с форой (+3) за 1.80.



«Барселона» дома будет принимать «Ференцварош», команду Сергея Реброва, которая уже проделала колоссальный путь. Она прошла все стадии квалификации, впервые вышла в групповой этап. Приезд на «Камп Ноу» для «Ференцвароша» — это и воспоминания для самого Реброва, и экзамен для его команды.



«Ференцварош» хорошо организован, есть неплохие бегущие ребята, которые умеют моменты реализовывать. Не раз соперников они уже наказывали. Если «Ференцварош» выйдет на этот матч, заранее не проиграв, без дрожащих коленей, то шанс зацепить неплохой результат есть. «Барселона» в прошлом году мучилась с организованной «Славией». Помучается и здесь, если будет играть так же, как с «Хетафе».



«Барселона» не убеждает, даже несмотря на две крупные победы на старте — над «Вильярреалом» и над «Сельтой». Они оставляли вопросы к игре «Барселоны». А уж последняя игра с «Хетафе» не просто вопросы оставила, а повесила жирный знак вопроса, в какой же футбол играет команда Кумана.



Если «Ференцварош» не дрогнет, не струсит, то сможет добиться достойного результата. Не обязательно положительного, но достойного.



Попробую взять венгерский клуб с форой (+3) за 1.80. «Барселона» вряд ли сейчас сможет обыграть «Ференцварош» с разницей в четыре мяча. Возможно всё в футболе, конечно. Но я считаю, что «Барса» победит не с разгромным счётом», — сказал Генич.