«Ренн» — «Краснодар»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги чемпионов!
Сегодня, 20 октября, «Краснодар» встретится с «Ренном» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!
Получить бонус – easy! Выполни два простых шага.
1. Зарегистрируйся в БК Bettery на странице акции.
2. Пройди идентификацию.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку 500 рублей. Выигрывать — easy!
- 20 октября 2020
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:13
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
06:30
- 19 октября 2020
-
20:00
Партнерский контент