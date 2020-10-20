«Ренн» — «Краснодар»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги чемпионов!

Сегодня, 20 октября, «Краснодар» встретится с «Ренном» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!



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