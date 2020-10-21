«РБ Зальцбург» — «Локомотив»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало

21 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив». Начало игры — в 19:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Зальцбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 6.60. Поставить на ничью предлагают за 5.00.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72. Удаление идёт за 3.80, пенальти — за 2.50.
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