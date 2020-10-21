«Бавария» — «Атлетико»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

21 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Атлетико Мадрид». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Атлетико» оценён букмекерами коэффициентом 5.90. Поставить на ничью предлагают за 4.80.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Атлетико Мадрид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70. На пенальти дают 2.50, на удаление — 3.80.
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