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«Реал» — «Шахтёр»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию 21.10, по какому каналу

«Реал» — «Шахтёр»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию 21.10, по какому каналу
Ставки / Прогнозы 0

21 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Шахтёр». Начало игры — в 19:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 2».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Шахтёра» оценён букмекерами коэффициентом 9.90. Поставить на ничью предлагают за 6.00.

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71.

Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84. На пенальти дают 2.50, на удаление — 3.80.

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«Реал» испытывает трудности на старте сезона, а уже 24 октября будет «класико».
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