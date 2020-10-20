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«Зенит» — «Брюгге»: как сыграли 20 октября, какой счёт, какие прогнозы и ставки зашли

«Зенит» — «Брюгге»: как сыграли 20 октября, какой счёт, какие прогнозы и ставки зашли
Ставки / Прогнозы 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимал «Брюгге». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 63-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. На 74-й минуте голкипер гостей Итан Хорват отправил мяч в собственные ворота после удара защитника «Зенита» Деяна Ловрена. В компенсированное время встречи победный гол за «Брюгге» забил Шарль Де Кетеларе.

Эксперты считали российский клуб фаворитом: ставки на победу «Зенита» принимались за 1.70, на ничью — за 4.00, на победу «Брюгге» — за 5.90. С 1000 рублей можно было выиграть 5900 рублей.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.83, «обе забьют» — за 1.76. На автогол предлагалось поставить за 9.00.

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