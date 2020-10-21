«Динамо» Киев — «Ювентус»: результат матча 20.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» проиграло туринскому «Ювентусу» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Обслуживала матч румынская бригада арбитров под руководством Овидиу Хацегана, ассистировали судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге.



Счёт был открыт в начале второго тайма — на 46-й минуте автором забитого мяча стал Альваро Мората. В конце встречи преимущество итальянского клуба увеличил Мората, ему ассистировал Хуан Куадрадо.



Эксперты считали «Ювентус» фаворитом: ставки на туринцев принимались с коэффициентом 1.96. С 1000 рублей можно было выиграть 1960 рублей. Ничья шла за 3.34, успех «Динамо» — за 4.75.



На тотал меньше 2.5 мяча предлагали поставить на 1.83, на «обе забьют — нет» — за 1.88. Победа «Ювентуса» всухую оценивалась коэффициентом 3.80.