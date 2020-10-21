«Бавария» — «Атлетико»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 21 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют — нет за 2.15.

«Линия букмекеров вопросов не вызывает. АТМД в любом состоянии очень опасен, в прошлом году он выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов. И всё же клуб находится в переходной фазе: прошлым летом ушёл практически весь костяк, а теперь надо привыкать к Луису Суаресу, который при всём великолепии на данном этапе карьеры имеет определённую специфику.



А вот у «Баварии» всё замечательно. Лидеры давно играют друг с другом, Флик выжимает максимум из имеющегося набора футболистов, уход нескольких значимых исполнителей компенсировали перед закрытием трансферного окна. «Скамейка» удлинилась, вариантов стало больше.



С букмекерами можно согласиться: немцы — фавориты, но в случае потерь концентрации или ошибок «матрасники» получат шанс набрать очки. Потому лезть в форы опасно. Атака у мюнхенцев мощнейшая, да только испанский клуб за четыре матча в сезоне пропустил ровно один мяч. А Ян Облак по-прежнему великолепен.



От этого и оттолкнёмся. Мы бы выбирали между тоталом меньше 3 гола за 1.83 и ставкой «обе забьют — нет» за 2.17. На первый взгляд, риск. Но тут нужно вспомнить историю противостояния. Она насчитывает четыре матча, все состоялись в последние пять лет. Результаты — 1:0, 1:2, 1:0, 0:1. Планку в три мяча не пробили ни разу, голы в обе стороны состоялись лишь однажды.



Нойер и Облак по-прежнему в порядке, а задачи победить любой ценой тут не стоит. Группа довольно скромная, так что ничья, строго говоря, устроит всех. Если любите рисковать, рассмотрите мирный исход за отличный коэффициент 4.80. На наш взгляд, на ничью должны давать в районе четвёрки».