«Крылья Советов» — «Ротор»: прогноз и ставка на матч Кубка России 21 октября в Самаре

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Ротор».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.80.

«Представителю РПЛ для выхода в следующий раунд нужно не просто обыграть «Крылья Советов» на их поле, а сделать это с разгромным счётом. Поверить в такой сценарий сложно. Во-первых, «Ротору» сейчас не до Кубка России. В РПЛ всё просто кошмарно: три очка в 11 турах и чистое последнее место в турнирной таблице. Накануне проиграли в родных стенах «Тамбову» из-за жуткой реализации. Могли забить три-четыре мяча ещё до перерыва, обстучали каркас ворот и остались с пустыми руками (0:2).



А уже 24 октября предстоит ехать в Москву, там будет ждать «Локомотив». Шансы выйти в 1/8 финала Кубка России всё равно минимальны, так что увеличивать нагрузку на лидеров нет никакого смысла. Скорее всего, тренерский штаб бросит все силы на чемпионат России, а в Самаре обойдётся экспериментальным составом.



Во-вторых, «Крылья Советов» сейчас великолепны. Провалили старт сезона (притирались к Игорю Осинькину и новичкам, решали вопросы по уходу нескольких футболистов), зато дальше рванули. 10 побед и одна ничья в 11 предыдущих турах. Сумасшедший график. Теперь самарцы третьи в ФНЛ: до «Оренбурга» одно очко, до «Нижнего Новгорода» — два.



Вот только «Крыльям» тоже некуда торопиться. График в ФНЛ ничуть не лучше, времени на отдых тоже нет. А путёвка в следующую стадию фактически в кармане. Думается, тренерский штаб побережёт как минимум нескольких лидеров, которые появятся после перерыва в случае возникновения проблем.



Раз так, предпосылок для высокой результативности не видно. А шансы хозяев определённо выше. Тотал меньше 2.5 гола идёт за 1.80. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, рассмотрите 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за отличный коэффициент 2.25».