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«Енисей» — «Спартак»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча 21.10.2020

«Енисей» — «Спартак»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча 21.10.2020
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 21 октября, «Енисей» и «Спартак» сыграют в матче группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 15:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Телеспорт».

Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Енисея» оценён букмекерами коэффициентом 6.60.

Букмекеры уверены, что матч Кубка России «Енисей» — «Спартак» 21 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.90.

Если обе команды забьют, зайдет коэффициент 1.70. Гол в первые 15 минут идёт за 2.80, гол в каждом тайме — за 1.40.

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