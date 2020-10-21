«РБ Зальцбург» – «Локомотив»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «РБ Зальцбург» – «Локомотив» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «РБ Зальцбург» забьет в обоих таймах за 2.05.



«Унылая пора! Очей очарованье!» — писал об осени Александр Сергеевич Пушкин. Но для нас осень замечательная пора, потому что наступает Лига чемпионов, для всех, кто любит футбол, это всегда радостное событие.



Осень обещает быть сложной для московского «Локомотива», который стартует в Австрии против «Зальцбурга». Очень тяжёлая группа, на мой взгляд, это игра за третье место, так как фавориты в этой группе слишком очевидны. Из этого следует, что «Зальцбургу» в этом матче нужно играть исключительно на победу.



Складывается впечатление, что «Локомотив» пытался в матче против «Уфы» наиграть стратегию выездного матча, но всё-таки «Уфа» не «Зальцбург», а «Локомотив» играл дома. Отдали мяч сопернику, а сами пытались сыграть на контратаках – это не совсем то, что мы увидим в Австрии, просто потому, что, отдав мяч «Зальцбургу», «Локомотив» столкнётся с более агрессивным и быстрым нападением.



Я думаю, что «Локомотиву» будет сложно сдюжить против «Зальцбурга». Это быстрая, резвая и результативная команда. «Зальцбург» играет верховые матчи, почти всегда пропускает, но «Локомотиву» даже с Зе Луишем сложно будет претендовать на гол в этом матче. А вот «Зальцбург» будет стремиться исключительно к победе, потому что фавориты в группе очевидны – «Бавария» и «Атлетико». Дома «Зальцбургу» нужно обязательно побеждать, ни в коем случае не терять очки.



Букмекеры дают на этот матч достаточно очевидные коэффициенты, которые в пользу хозяев поля. Причём победа первой команды, которая, как мне кажется, выглядит достаточно очевидным вариантом, стоит недорого. Можно рискнуть и сыграть на ничью из каких-то патриотических соображений, но ставки не то место, где нужно проявлять симпатии и патриотизм. Конечно, мы поддерживаем «Локомотив», желаем нашей команде удачи, но против «Зальцбурга» будет сложно.



«Локомотив» провёл довольно странную трансферную кампанию – не укрепил центр поля, Баринов отсутствует, поэтому в опорной зоне молодые футболисты. Чорлука восстановился, но непонятно, сыграет или нет. Если сыграет, то он не в форме, поэтому в центральной зоне проблемы «Локомотива» совершенно очевидны. Против «Зальцбурга» в обороне играть сложно. Из разнообразной линии я выбрал ставку на то, что «Зальцбург» забьёт в обоих таймах. Думаю, что он будет нацелен на атаку, на победу. Эта история в данном матче вполне может сработать.



Вам желаю удачи, «Локомотиву» желаю удачи, но думаю, что это будет очень сложный матч для российской команды. Полагаю, что «Зальцбург» со своей задачей справится и свои голы забьёт. Посмотрим», — сказал Черданцев.

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