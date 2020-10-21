«Реал» Мадрид — «Шахтёр»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Шахтёр» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Реал» будет играть после поражения от «Кадиса» в чемпионате. «Реал» показал очень плохой футбол. Футбол, оставляющий многоточие. Вроде бы «Реал» атаковал, вроде бы и определённое давление на ворота «Кадиса» оказывал, но пропустил в самом начале, а мог пропустить ещё больше. В обороне проблем хватало. Плюс травму получил Серхио Рамос. Но вроде бы испанские СМИ пишут, что он будет готов к «Шахтёру». Хотя, возможно, он и отдохнёт, чтобы правильно подготовиться к матчу с «Барселоной». В любом случае с Рамосом или без у «Реала» большие проблемы в обороне.



У «Шахтёра» своих проблем хватало в последнее время. Полкоманды слегло с коронавирусом. Но вроде бы потихонечку многие лидеры должны вернуться. Но сумеют ли они сразу набрать форму — большой вопрос.



Матч без зрителей, пройдёт он на маленьком стадиончике имени Альфредо ди Стефано. «Реал» получил разрешение играть на нём международные матчи. Раз на нём играла уже сборная Испании, почему бы и «Реалу» не сыграть. Мне кажется, если «Реал» будет действовать в обороне так же, как с «Кадисом» или «Вальядолидом» или даже с «Леванте» в гостях (хоть и не пропустили), моменты у «Шахтёра» будут. Весь вопрос в реализации.



Есть резон сыграть «обе забьют» за 1.75. Не бог весть какой коэффициент. Но не сомневаюсь, что моменты у «Шахтёра» будут. Если реализация не подведёт, наш прогноз наверняка доедет», — сказал Генич.

«Реал» — «Шахтёр». Прогноз: нет Рамоса — жди беды. Украинцы закатят концерт в Мадриде «Реал» испытывает трудности на старте сезона, а уже 24 октября будет «класико».