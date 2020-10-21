«Манчестер Сити» — «Порту»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Порту».



Ставка: победа «Манчестер Сити» и минимум 3 мяча в матче за 1.54.



«Порту» плохо провёл «репетиционные» матчи перед Лигой чемпионов: поражение 2:3 от «Маритиму», ничья со «Спортингом» 2:2. Это указывает на результативность.



Думаю, что много говорит о результативности предстоящей встречи ещё и то, что «Манчестер Сити» пропускает регулярно. И в Лиге чемпионов это может стать серьёзной проблемой.



«Порту», как обычно, команда чрезвычайно атакующая. Думаю, что впереди у неё может много чего получиться.



Но всё равно Гвардиола здесь фаворит, и понятно, что от него надо отталкиваться. Какие бы проблемы в обороне ни испытывал «Сити», как правило, в среднем два мяча команда за 90 минут закатывает. Очень важно, что Серхио Агуэро вернулся, Рияд Марез стал похож на себя. Думаю, они докажут, что «Сити» в полном порядке. Ставлю на П1 и ТБ 2.5», — сказал Казанский.

«Манчестер Сити» — «Порту». Прогноз: Гвардиолу, Стерлинга и Агуэро не остановит даже Пепе За 13 предыдущих домашних матчей в АПЛ «горожане» одержали 11 побед.