«Манчестер Сити» — «Порту»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Порту».
Ставка: победа «Манчестер Сити» и минимум 3 мяча в матче за 1.54.
«Порту» плохо провёл «репетиционные» матчи перед Лигой чемпионов: поражение 2:3 от «Маритиму», ничья со «Спортингом» 2:2. Это указывает на результативность.
Думаю, что много говорит о результативности предстоящей встречи ещё и то, что «Манчестер Сити» пропускает регулярно. И в Лиге чемпионов это может стать серьёзной проблемой.
«Порту», как обычно, команда чрезвычайно атакующая. Думаю, что впереди у неё может много чего получиться.
Но всё равно Гвардиола здесь фаворит, и понятно, что от него надо отталкиваться. Какие бы проблемы в обороне ни испытывал «Сити», как правило, в среднем два мяча команда за 90 минут закатывает. Очень важно, что Серхио Агуэро вернулся, Рияд Марез стал похож на себя. Думаю, они докажут, что «Сити» в полном порядке. Ставлю на П1 и ТБ 2.5», — сказал Казанский.
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