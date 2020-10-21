«Мидтьюлланн» — «Аталанта»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 21 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Аталанта».

Ставка: «Аталанта» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

«Аталанта» в прошлом (первом для себя) сезоне Лиги чемпионов сумела дойти сразу до четвертьфинала. Причём имелись даже шансы выйти в полуфинал турнира, но «ПСЖ» забил два мяча уже в самой концовке встречи и перевернул расклад (1:2). Впрочем, команда из Бергамо всё равно сильно удивила.



По итогам Серии А получилось финишировать на третьем месте и обеспечить себе второе подряд участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Новый сезон итальянского чемпионата тоже начался для чёрно-синих здорово. Три победы в четырёх стартовых турах и место в четвёрке лидеров.



Причём результативность осталась на прежнем уровне. Подопечные Гасперини оформили 14 голов за четыре тура. Больше в Серии А пока никто не забил. Однако пропустила «Аталанта» тоже много – девять мячей. За время квалификации Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» записал на свой счёт восемь голов, с результативностью у него тоже проблем нет.



Хотя итальянцы справедливо идут фаворитом. Разница в классе исполнителей серьёзная, большинство лидеров в строю. Алехандро Гомес за четыре игры успел отличиться четырьмя голами и двумя результативными передачами, а у Мюреля и Сапаты по три результативных действия.



Вполне возможно, мы увидим и дебют Алексея Миранчуа. Экс-игрок «Локомотива» восстановился после травмы и в прошлой игре с «Наполи» (1:4) попал в запас. На поле не вышел, но теперь шансы россиянина получить шанс заметно выше. Соперник идеально подходит для того, чтобы почувствовать партнёров в боевых условиях и показать сильные качества.



Мы бы проверили комбинированную ставку Х2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.70. Результативность «богини» по-прежнему на высоком уровне, но на своём поле датчане могут и удивить. Так что гола от хозяев не исключаем".