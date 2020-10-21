«Мидтьюлланн» — «Аталанта»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

21 октября «Мидтьюлланн» примет «Аталанту» в матче 1-го тура группы D Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу итальянского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех датчан оценён букмекерами коэффициентом 5.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.85.
Букмекеры считают, что матч группы D «Мидтьюлланн» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.49, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 5.00. Гол российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука идёт за 3.00.
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