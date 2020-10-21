«Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Аякс» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.59.



«Ливерпуль» много пропускает в последнее время. 15 мячей в 7 матчах – это большая боль, как и потеря главного защитника Англии и красных, Вирджила Ван Дайка. Без него защита будет выглядеть довольно уязвимо. Тем более что «Ливерпуль» теряет очки, в трех матчах уже не может победить.



В этом большой шанс «Аякса». Сам «Аякс» крайне редко уступает в Лиге чемпионов, и я думаю, что у красных тут будут проблемы.



Атакующая мощь у «Ливерпуля» никуда не делась, а защитная слабость тоже присутствует. Поэтому я думаю, что нас ждёт результативная игра. Обе забьют и ТБ 2.5 – это то, что в последнее время происходит у команды Юргена Клоппа. Для «Аякса» будет важно не проиграть, да и на своём поле они побегут вперед довольно резво. Ставлю на то, что обе забьют и ТБ 2.5», — сказал Казанский.

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