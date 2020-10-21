«Бавария» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Германии

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» — «Атлетико Мадрид» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 3 за 1.84.



«Лига чемпионов. Группа, где играет наш «Локомотив». «Бавария» против «Атлетико». «Бавария» в статусе победителя Лиги чемпионов, мощнейшая серия команды, которая в чемпионате Германии долгое время шла без поражений до встречи с «Хоффенхаймом». Плюс «Бавария» выиграла ещё и Суперкубок Европы. В общем, мюнхенцы выиграли все трофеи.



«Атлетико» качественно усилился перед началом сезона. Приход Луиса Суареса уже привносит свои дивиденды. В первой игре Луис забил против «Гранады» и в последней игре против «Сельты» отличился.



«Бавария», конечно же, фаворит, но разброс в линии «Винлайна», честно говоря, пугает, потому что так вот однозначно фаворитом в противостоянии с «Атлетико» «Бавария» ещё не была. Мы помним, что недавно эти команды играли друг с другом и тогда «Атлетико» снял «Баварию» с пробега. Тогда «Атлетико» вышел в финал. С тех пор много воды утекло. Гризманн уже не в «Атлетико».



Сейчас уже многие предполагают, что матч «Бавария» — «Атлетико» — это матч про голы. Зная хитрость Симеоне, предположу, что он выстроит свои известные мадридские капканы и «Баварии» будет тяжело разбежаться. То, что дозволительно «Баварии» в чемпионате Германии, когда есть пространство и команда соперника здорово бежит, вот здесь как раз это будет сделать сложновато.



В последних трёх играх «Атлетико» не пропускает. Мне кажется, что в этой игре большого количества голов не будет. В матче «Бавария» — «Атлетико» будет тотал меньше 3 голов. Это на мой взгляд. Четыре мяча в этом матче, на мой взгляд, мы увидеть не должны. Это исключительно мои мысли», — сказал Генич.

«Бавария» — «Атлетико». Прогноз: Нойер с Облаком зачехлят Суареса, Левандовского и Мюллера Во всех предыдущих очных встречах забивалось не больше трёх мячей.