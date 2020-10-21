«Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив»: ставка Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: минимум 3 мяча в матче и обе забьют за 1.90.



«Многие говорят о том, что у «Локомотива» есть хорошие шансы быть третьим в группе, но не уверен, что это так. Многое будет зависеть как раз от этой встречи. «Зальцбург» очень хорош. Если кто-то не знает эту команду, её стиль, возможности, то это его трудности. А команда очень интересная — молодая, бегущая, прессингующая, мастеровитая. При этом есть, конечно, проблемы. Заигрывается «Зальцбург» часто, пропускает контратаки. Смотришь на его матчи — результативность просто потрясающая. Но я бы отметил, что пропускает практически ото всех австрийский клуб.



Думаю, что «Локомотив» как раз способен подловить «Зальцбург» на контратаке. Даже «Маккаби» забивал австрийцам в квалификации. А у «Локомотива» всё-таки есть опытные, сильные мастера — Крыховяк, Смолов, Зе Луиш. Но сдержать сумасшедшую атаку «Зальцбурга» у «Локомотива» вряд ли получится. В конце концов австрийцы своего добьются. Поэтому выберу ставку «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча», — сказал Титов.

«РБ Зальцбург» — «Локомотив». Прогноз: вот он какой, атакующий футбол Кикнадзе и Николича! Австрийцы забили 37 голов в 10 предыдущих матчах.