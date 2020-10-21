«Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов 21 октября

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Аякс» — «Ливерпуль» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.65.



«У «Ливерпуля» колоссальная проблема. Это травма Вирджила ван Дейка, который выбыл до конца сезона. Мог бы голландец сыграть у себя на родине. Но сейчас будет пара Матип — Гомес. Хотя, быть может, что-то еще Клопп придумает. Тот же Матип пока под вопросом. Травма у Кейта. Тьяго Алькантара тоже вне строя. Окслейд-Чемберлен тоже не сыграет. Алиссон пока не в воротах. Проблем достаточно у «Ливерпуля». И в обороне «Ливерпуль» пока выглядит не очень убедительно, как мы это видим по последним матчам. 7 мячей от «Астон Виллы», 2 — от «Эвертона». Все это не в копилку «Ливерпуля», если мы говорим об обороне.



В атаке по-прежнему «Ливерпуль» создает, голы забиваются. Думаю, что и с «Аяксом» голы будут, если голландцы бросят перчатку.



Мой прогноз — обе забьют и тотал больше 2.5 мяча. Можно попробовать и дальше пойти, сыграв тотал больше 3 мячей или даже тотал больше 3.5 мяча», — сказал Генич.

«Аякс» — «Ливерпуль». Прогноз: Промес, Блинд и Тадич шокируют чемпиона Англии в Амстердаме Мерсисайдцы остались без Алисона и ван Дейка, да ещё и Матип рискует не сыграть.