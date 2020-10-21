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«Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов в Амстердаме 21.10.2020

«Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов в Амстердаме 21.10.2020
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль».

Ставка: ИТБ 1 гола «Аякса» за 1.71.

У «Ливерпуля» проблемы. Прежде всего кадровые. Точно не будет Алисона, ван Дейка и Алекса Окслейд-Чемберлена, под вопросом участие Жоэля Матипа и Тьяго Алькантары. Как видно, проблемы в центральной оси катастрофические. Адриан стремительно деградировал и практически не выручает.

А в центре обороны, похоже, выйдет пара Фабиньо-Гомес. Англичанин уже успел провалить несколько матчей в сезоне, а тут придётся противостоять Нересу, Классену, Промесу и Тадичу. Трудно поверить, что на своём поле «Аякс» не сможет воспользоваться столь серьёзными проблемами соперника и уйдёт без гола.

Наиболее надёжным вариантом видится ИТБ 1 гола «Аякса» за 1.71. Если хозяева обойдутся одним мячом, произойдёт возврат. На «обе забьют» дают скромнейший коэффициент 1.51, так что остаётся только добавлять дополнительные условия. «Обе забьют + тотал больше 2.5 гола» идёт за 1.69, «обе забьют + Х2» — за 1.77.

Лезть в исход совсем не хочется. «Ливерпуль», конечно, сильнее, но общая нестабильность и проблемная оборона способны перевесить. Для амстердамцев каждый матч Лиги чемпионов невероятно важен, ведь это лучший способ заявить о себе и поднять трансферную стоимость. Потому ждём агрессивного футбола и голов от хозяев.

Любители рисковать могут рассмотреть 1Х за 2.20 и ИТБ 1.5 гола «Аякса» за 2.60. В 15 предыдущих матчах подопечные тен Хага одержали 13 побед. Ниже определённой планки в атаке они опускаются очень редко, а одна из таких встреч случилась совсем недавно, с «Гронингеном». Думается, у Адриана будет непростой вечер".

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