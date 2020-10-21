«Ман Сити» — «Порту»: прямая трансляция матча 21 октября, какой канал, прогнозы и ставки

21 октября «Манчестер Сити» примет «Порту» в матче 1-го тура группы С Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу английского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех португальцев оценён букмекерами коэффициентом 11.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.65.



Букмекеры считают, что матч группы С «Манчестер Сити» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

«Манчестер Сити» — «Порту». Прогноз: Гвардиолу, Стерлинга и Агуэро не остановит даже Пепе За 13 предыдущих домашних матчей в АПЛ «горожане» одержали 11 побед.