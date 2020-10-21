Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ман Сити» — «Порту»: прямая трансляция матча 21 октября, какой канал, прогнозы и ставки

«Ман Сити» — «Порту»: прямая трансляция матча 21 октября, какой канал, прогнозы и ставки
Ставки / Прогнозы 0

21 октября «Манчестер Сити» примет «Порту» в матче 1-го тура группы С Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу английского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех португальцев оценён букмекерами коэффициентом 11.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.65.

Букмекеры считают, что матч группы С «Манчестер Сити» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

«Манчестер Сити» — «Порту». Прогноз: Гвардиолу, Стерлинга и Агуэро не остановит даже Пепе
За 13 предыдущих домашних матчей в АПЛ «горожане» одержали 11 побед.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020