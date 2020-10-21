«Аякс» — «Ливерпуль»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча 21.10
Сегодня, 21 октября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Аякса» оценён букмекерами коэффициентом 4.85. Поставить на ничью предлагают за 4.10.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.51.
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