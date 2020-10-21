«Интер» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Италии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на «Интер» — «Боруссия» Менхенгладбах в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021.
Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.95.
«Очень интересная здесь группа сложилась. Но пока у Мёнхенгладбаха очень легковесная игра. Пока очевидно, что «Боруссия» не набрала свою форму. Не совсем понятно, готов ли Мёнхенгладбах с первого тура включиться. А то, что «Интер» делает с легковесными командами, мы помним по играм с «Шахтёром» в Лиге Европы прошлого года.
Мне кажется, у «Интера» есть всё, чтобы добиваться результата в стартовом матче, да и в этой группе вообще. И здесь вообще будут иметь громадное значение домашние матчи всех команд.
«Интер» прекрасно понимает свою ответственность. Тем более в прошлом году он не вышел в плей-офф, групповой этап сложился неудачно. Какие-то выводы должны быть сделаны. Беру победу «Интера» с форой (-1) с расходом и коэффициентом 1.95», — сказал Андронов.
- 21 октября 2020
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:15