«Интер» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Италии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на «Интер» — «Боруссия» Менхенгладбах в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021.



Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.95.



«Очень интересная здесь группа сложилась. Но пока у Мёнхенгладбаха очень легковесная игра. Пока очевидно, что «Боруссия» не набрала свою форму. Не совсем понятно, готов ли Мёнхенгладбах с первого тура включиться. А то, что «Интер» делает с легковесными командами, мы помним по играм с «Шахтёром» в Лиге Европы прошлого года.



Мне кажется, у «Интера» есть всё, чтобы добиваться результата в стартовом матче, да и в этой группе вообще. И здесь вообще будут иметь громадное значение домашние матчи всех команд.



«Интер» прекрасно понимает свою ответственность. Тем более в прошлом году он не вышел в плей-офф, групповой этап сложился неудачно. Какие-то выводы должны быть сделаны. Беру победу «Интера» с форой (-1) с расходом и коэффициентом 1.95», — сказал Андронов.

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