«Реал» — «Шахтёр»: ставка Дмитрия Егорова на матч группового этапа Лиги чемпионов

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 1-го тура в группе B Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал» Мадрид — «Шахтёр».
Ставка: ТБ 3 за 1.72.
«Шахтёр» как-то тяжело начал чемпионат Украины. Проиграл Суперкубок, сыграл три выездные ничьи — с «Десной», «Рухом» и «Зарей». Причём только в двух из шести матчей тотал был меньше 3.5.
«Реал» же забивает мало. «Кадису» и «Сосьедаду» — вообще ноль. Тотал же больше (3,5) пробивался Мадридом лишь один раз за сезон.
И вроде бы возникает спор: активный «Шахтёр» и заточенный на результат и испытывающий проблемы в атаке «Реал» — какой же тотал качнуть?
Ответ прост. В матчах с сильными соперниками «Шахтёр» пытается гнуть свою линию, катать мяч, бежать в атаку. «Реал» же такой настрой соперника, который редко встречается в Испании, очень хорошо использует. Так что забьют и те, и другие, а тотал будет больше трёх. Именно на тотале больше 3 за 1.72 я и остановлюсь», — сказал Егоров.
- 21 октября 2020
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