«Зальцбург» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на матч группового этапа ЛЧ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Локомотив».
Ставка: победа «Зальцбурга» в один мяч за 3.85.
«Зальцбург» завершил полноценный турнир австрийской Бундеслиги, где не оставил своим соперникам ни единого шанса. После 32 туров австрийский клуб сумел записать в актив 22 победы, 110 голов, опередив своих соперников по забитым мячам практически в два раза за турнир.
В новом первенстве особых изменений в игре команды не произошло. После четырёх туров максимальный показатель – четыре виктории при 17 забитых голах, что больше четырёх за дуэль. В групповой этап Лиги чемпионов «быки» пробились после двух побед в финале квалификации над «Маккаби Тель-Авив» (2:1 и 3:1).
«Локомотив» пробился в Лигу чемпионов как серебряный призёр Российской Премьер-Лиги, который пока имеет право сыграть в групповом турнире ЛЧ без квалификации.
После 11 туров нового первенства РПЛ в активе «железнодорожников» шесть побед и 21 балл, что соответствует четвёртой позиции. Результативность московской команды никак не идёт в сравнение с австрийским противником – 12 забитых голов.
В составе хозяев не сыграют Бернед и Диарра. У гостей в лазарете Баринов, Игнатьев, Лысов и Райкович.
Что до хозяев, могу сказать. что команда гостей очень мобильная и пройти её будет очень непросто. В отличие от российского клуба, австрийцы очень быстро бегут, но у «Локо» больше опытных игроков. Ожидаю минимальной победы «Ред Булл Зальцбург», — сказал Мостовой.
- 21 октября 2020
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