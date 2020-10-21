«Бавария» — «Атлетико»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов в Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «Атлетико».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.30.



«В этом сезоне «Бавария» играет низы крайне редко. Не исключено, что пришло время сделать нечто подобное. «Атлетико» в гостях – очень закрытая и рациональная команда. У них три последних матча были сухими. Единственный пропущенный мяч за последнее время был в игре с «Гранадой», которую «Атлетико» обыграл со счётом 6:1.



Один пропущенный мяч в четырёх играх говорит о том, что «Атлетико» будет действовать от обороны, а то, как они играют в защите, – это отдельный вид искусства.



Я рискну и предположу, что предстоящая игра получится низовой. Может быть, «Бавария» выиграет, но не очень крупно. Вообще, я не уверен, что в этом матче будет даже два забитых мяча, что голы вообще случатся. Почему-то счёт 0:0 видится мне вполне вероятным. Однако ставить на счёт в таком матче слишком рискованно», — сказал Нагучев.

«Бавария» — «Атлетико». Прогноз: Нойер с Облаком зачехлят Суареса, Левандовского и Мюллера Во всех предыдущих очных встречах забивалось не больше трёх мячей.