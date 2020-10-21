«Интер» — «Боруссия» М: прогноз Эльвина Керимова на матч 1-го тура Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Интер» — «Боруссия» Менхенгладбах.



Ставка: минимум 3 мяча в матче и обе забьют за 2.07.



«Интер» после провального миланского дерби готовится к матчу Лиги чемпионов. Антонио Конте все в Италии критикуют за выбранную стратегию. На самом деле просто нужно учитывать факт того, что Конте потерял часть игроков, в том числе и линии обороны. Выбыл и Бастони, и Шкриниар. Коларов матч провалил. Дуэль Ибрагимовичу он проиграл. Не могли играть и из-за Covid.



Кстати, к игре с «Боруссией» тот же Наингголан может и вернуться, а вот Гальярдини точно не сыграет. Думаю, что кадрово «Интер» получит пополнение. Проблемы в игре с «Миланом» были очевидны, как кадровые, так и тактические. Может быть, где-то Антонио Конте не сильно меняет команду, поэтому у него «Интер» в каждом матче и забивает, и пропускает. Четыре матча подряд у «Интера» проходит ставка обе забьют.



Старт сезона оказался не очень удачным. Сейчас «Интер» располагается на 6-м месте. Многие сравнивают нынешнюю таблицу с той, которая была год назад. Тогда «Интер» лидировал и шел без потерь. Сейчас немного иная ситуация. Я думаю, что это не означает, что «Интер» безнадежен. У команды огромный атакующий потенциал. В матче с «Боруссией» он может его реализовать.



Что касается соперника миланского клуба, то команда из Менхенгладбаха в очередной раз потеряла очки, уже в третий раз. Не удалось обыграть «Вольфсбург».



«Боруссия» — это атакующая команда, которая любит атаковать, прессинговать. Очень опасно играет в переходных фазах. Быстро переходить из атаки в оборону и наоборот. Это очень компактная команда, но и у нее сейчас есть проблемы не только с результатом, но и с качеством игры. «Боруссия» тоже регулярно пропускает. Уже в трех матчах пропускали, пропускали и со стандартов.



Мне кажется, что сильные стороны обеих команд сейчас сосредоточены именно в атаке, а вот в обороне все не так гладко. Поэтому я считаю, что в этом матче можно ждать большого количества голов, как это часто бывает в случае с «Интером» в этом сезоне. В случае с Гладбахом тоже. Кто кого перепрессингует, что называется. Я бы взял ставку обе забьют и тотал голов в матче больше 2,.5 мяча с коэффициентом 2.07. Мне кажется, что такая ставка может пройти, потому что встречаются две атакующие команды», — сказал Керимов.

«Интер» — «Боруссия М». Прогноз: Златана не будет. Что теперь помешает Конте и Лукаку? Нерадзурри забивали и пропускали во всех матчах сезона.