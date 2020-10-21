«Сибирь» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» в основное время за 2.59.



«Сибирь» в нынешнем календаре устроилась неплохо. Именно через Новосибирск сейчас летят команды в Хабаровск. А значит, не выпрыгивают в матче с сибиряками из штанов, поскольку дальневосточные очки по-любому видятся более доступными и гарантированными. Но даже при таких раскладах оба домашних матча таким «пролетантам» новосибирцы уже проиграли, и всё идёт к тому, что проиграют и третий. Потому что на данный момент, с учётом предыдущих матчей, безвыигрышная серия «Сибири» составляет уже шесть матчей. Место в зоне плей-офф утрачено, и хоть отставание от неё совсем невелико, но это отнюдь не заслуга новосибирцев, а скорее неповоротливость конкурентов, которые тоже хромают на обе ноги и набирают очки по большим праздникам.



В этом плане перспективы «Трактора» выглядят весьма радужными. В настоящий момент челябинцы подпирают снизу пятёрку мастодонтов Восточной конференции. Понятно, что на пятом месте они не задержатся, их непременно высадит оттуда «Барыс», едва подберётся по количеству сыгранных матчей ко всем остальным. И при этом челябинскому благополучию ничего особо не угрожает. В принципе для сохранения своих позиций «Трактору» достаточно набирать в среднем 1,1-1,2 очка за игру, что вполне по силам. Потому что нижестоящие команды, за исключением «Барыса», набирают меньше.



Способен ли «Трактор» увезти два очка из Новосибирска? При нынешнем игровом состоянии «Сибири» не просто способен, но и обязан это делать. Причём два очка кровных, чистых, без всяких подачек хозяевам. Больше трёх челябинцы так и не пропускают. А уж сами-то три «Сибири», как говорится, «с помощью кувалды и какой-то матери» засунут.



Итог: победа гостей в основное время со счётом, скорее всего, 3:2, 4:2 или 3:1. В общем, в две шайбы», — сказал Лебедев.