«Барыс» — «Йокерит»: ставка Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Йокерит».



Ставка: победа «Барыса» в основное время за 3.30.



«Финны находятся в длительной поездке, это третья выездная игра. Одну, у «Сибири», они взяли — 4:3, во второй уступили хабаровскому «Амуру», и крупно — 1:4. В этом поединке я своё предпочтение отдаю «Барысу». Они победят с преимуществом минимум в две шайбы.



«Джокеры» в своих поездках, особенно продолжительных, очень тяжело восстанавливаются. Финны вообще такие перемещения по стране не очень-то любят, именно по причине неудовлетворительных результатов и огромной усталости.



У «Барыса» в лазарете два хоккеиста — вратарь и нападающий. Думаю, всё будет нормально у хозяев. Однако букмекеры почему-то отдают победу финской дружине. Странно даже, потому что они три периода очень редко когда выдерживают, особенно на выезде, чего не скажешь об их оппоненте.



Казахи все три периода могут отстоять и в реализации большинства одни из лучших в Лиге. При таких обстоятельствах у финнов почти нет шансов выиграть. Да, у них мастерства навалом, спору нет, но были серьёзные нагрузки, перелёты, переезды. Поэтому здесь нас ждёт безоговорочная победа «Барыса», — сказал Кожевников.