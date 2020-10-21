«Реал» Мадрид — «Шахтер»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов 21 октября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура в группе B Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал» Мадрид — «Шахтер».



Ставка: «Реал» забьет минимум 2 мяча во 2-м тайме за 2.28.



«Пусть не смущают три победы в последних четырех матчах у «Реала». Мадридцы пока выглядят так же несуразно, как и их каталонские друзья. Играют от силы на 50 процентов от своих возможностей. И вопрос в том, наберут ли они вообще остальные 50 или же совокупность факторов вроде отсутствия должной предсезонки и сумасшедшего графика игр так и не позволит команде Зидана, как и некоторым другим топ-клубам, выйти на свой уровень.



В последнем туре «Реал» проиграл дома «Кадису» 0:1, позволив ему и нанести больше ударов в створ, и создать раза в три больше голевых моментов.



«Шахтер» тоже пока не так убедителен, как в прошлом сезоне, но это по-прежнему солидная команда, способная играть в качественный футбол. Проблема в том, что из-за многочисленных положительных результатов тестов на коронавирус последние матчи команда проводила без целого ряда ведущих игроков и, по сути, без скамейки. Аналогичная ситуация ожидается и в Мадриде. Есть опасения, что если до перерыва» горняки» сумеют более или менее противостоять хозяевам, то на второй тайм их не хватит», — сказал Петросьян.

«Реал» — «Шахтёр». Прогноз: нет Рамоса — жди беды. Украинцы закатят концерт в Мадриде «Реал» испытывает трудности на старте сезона, а уже 24 октября будет «класико».