«Бавария» — «Атлетико»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов 21 октября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура в группе A Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «Атлетико» Мадрид.
Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 2.00.
«Бавария» сейчас самая мощная команда на планете. Она таковой была, пожалуй, даже полгода-год назад, когда эта мощь только нарастала, а другие топ-клубы не испытывали серьёзных проблем. Но прямо сейчас ни «Реал» с «Барселоной», ни «Ювентус» с «ПСЖ», ни «Ливерпуль» с «Ман Сити» и близко не подошли к своему пику, а вот действующие победители Лиги чемпионов продолжают разгоняться.
«Атлетико» только втягивается в сезон. Перед субботней победой над «Сельтой», в которой галисийцы выглядели не хуже, у мадридцев были две нулевые ничьи и всего два удара в створ ворот за 180 минут. В центре поля у Симеоне теперь ключевую роль играет Лукас Торрейра, одолженный у «Арсенала». Уругваец, конечно, был в порядке в Серии А, но всякий раз, встречаясь с быстрой и мощной полузащитой в АПЛ, он испытывал немаленькие проблемы. Не удивлюсь, если он окажется слабым звеном и в игре против «Баварии», — сказал Петросьян.
- 21 октября 2020
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:45
-
19:40
-
19:30
-
19:15
-
19:10
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:45