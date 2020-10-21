«Бавария» — «Атлетико»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов 21 октября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура в группе A Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «Атлетико» Мадрид.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 2.00.



«Бавария» сейчас самая мощная команда на планете. Она таковой была, пожалуй, даже полгода-год назад, когда эта мощь только нарастала, а другие топ-клубы не испытывали серьёзных проблем. Но прямо сейчас ни «Реал» с «Барселоной», ни «Ювентус» с «ПСЖ», ни «Ливерпуль» с «Ман Сити» и близко не подошли к своему пику, а вот действующие победители Лиги чемпионов продолжают разгоняться.



«Атлетико» только втягивается в сезон. Перед субботней победой над «Сельтой», в которой галисийцы выглядели не хуже, у мадридцев были две нулевые ничьи и всего два удара в створ ворот за 180 минут. В центре поля у Симеоне теперь ключевую роль играет Лукас Торрейра, одолженный у «Арсенала». Уругваец, конечно, был в порядке в Серии А, но всякий раз, встречаясь с быстрой и мощной полузащитой в АПЛ, он испытывал немаленькие проблемы. Не удивлюсь, если он окажется слабым звеном и в игре против «Баварии», — сказал Петросьян.

«Бавария» — «Атлетико». Прогноз: Нойер с Облаком зачехлят Суареса, Левандовского и Мюллера Во всех предыдущих очных встречах забивалось не больше трёх мячей.