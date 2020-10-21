«Олимпиакос» — «Марсель»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов 21.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Марсель».

Ставка: гол «Олимпиакоса» во втором тайме за 1.85.

«Новый еврокубковый сезон начался для «Олимпиакоса» с раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Там он прошёл скромную кипрскую «Омонию». Первая встреча в Греции завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев, а во втором случае на Кипре голов забито не было, но преимущество греков ощущалось ещё сильнее.



В текущем розыгрыше греческой Суперлиги подопечные португальского тренера Педру Мартинша успели провести лишь четыре игры. Правда, статистика выступлений внушительная. За это время забили 10 голов, а пропустили всего один. Хотя надо учитывать, что уровень большинства соперников в Греции не такой уж высокий.



«Марсель» в предыдущем розыгрыше еврокубков участия не принимал. Зато по итогам прошлого усечённого сезона французской Лиги 1 занял второе место и напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов. Работа бывшего тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша даёт свои плоды, а дополнительный отдых из-за отсутствия еврокубков помог сохранять свежесть.



Теперь же провансальцы имеют всего одно поражение в семи турах. Получилось поделить очки с лидером «Лиллем» (1:1) и даже обыграть «ПСЖ» (1:0). Отставание от топ-3 на данный момент составляет всего три пункта.



Однако тягаться с «Олимпиакосом» в Греции будет очень тяжело. Греки зависимы от своего поля, дома они играют очень мощно. У «Марселя» же не всё хорошо с игрой во вторых таймах. Французский клуб пропустил 75% своих голов в Лиге 1 как раз после перерыва.



При таких раскладах вполне можно проверить гол хозяев во втором тайме за коэффициент 1.85. Дело ещё в том, что красно-белые за шесть последних матчей забили 12 голов. Любопытно, что все 12 случились во втором тайме».