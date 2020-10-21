«Зальцбург» — «Локомотив»: дай точный прогноз на Лигу чемпионов — получи 500 рублей!
Сегодня, 21 октября, «Локомотив» встречается с «Зальцбургом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 19:55 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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