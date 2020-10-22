«Вольфсберг» — ЦСКА: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

22 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Вольфсберга» оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Поставить на ничью предлагают за 3.78.
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.62. Пенальти идёт за 2.95, удаление — за 5.00.
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