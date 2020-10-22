«Вольфсберг» — ЦСКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги Европы 22 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

«Из-за травм не полетели с «армейцами» Арнор Сигурдсон и Георгий Щенников. Также пропустит игру Марио Фернандес, у которого было не всё в порядке с тестами на COVID-19 в сборной России. За левый фланг обороны можно не беспокоиться, ведь туда здорово вписался новичок Бактийор Зайнутдинов.



А вот с правым флангом у Виктора Гончаренко могут возникнуть серьёзные затруднения. Виктор Васин, скорее всего, вернётся на родную позицию в центре обороны, потому что выбирать там особо не из кого. Константин Марадишвили отлично показал себя в дерби, но сумеет ли он избежать волнения в Лиге Европы — вопрос.



Прошлогодний опыт выступлений в Лиге Европы ещё свеж в памяти, наверняка красно-синие сыграют аккуратно. Однако у «Вольфсберга» тоже не всё гладко: проблемы в обороне существенные. Ждать голевого парада от команд при таких раскладах мы бы не стали. На пару мячей соперники наверняка сподобятся, но больше трёх голов тут не ждём.



ЦСКА здорово смотрится в чемпионате России. За 11 туров было забито 19 голов при девяти пропущенных. При этом в семи последних матчах московская команда потерпела всего одно поражение и добыла пять побед. У неё есть отличные шансы набрать первые очки в Лиге Европы. Мы бы проверили ставку Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.00».