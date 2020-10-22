«Рапид» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы «Рапид» — «Арсенал».

Ставка: ИТБ 1 гола «Рапида» за 2.28.

«Арсенал», естественно, сильнее, однако тут нужно учитывать календарь, который непременно повлияет на действия тренерского штаба. 17 октября лондонцы провели тяжелейшие 90 минут с «Манчестер Сити» (0:1), а уже 25-го числа будут принимать «Лестер Сити».



График сумасшедший. На таком фоне выездной матч Лиги Европы ожидаемо отходит на второй план. Ждём широкую ротацию, хотя даже резервисты лондонцев смотрятся ничуть не хуже, чем исполнители основного состава «Арсенала». В принципе, группа попалась откровенно слабая (ещё «Мольде» и «Дандолк»), так что проблемы с попаданием в плей-офф вряд ли возникнут.



Потому лезть в большие форы не рискнём, поскольку не ждём уверенной победы англичан. Любители рисковать могут даже проверить 1Х за прекрасный коэффициент 2.53. Нам больше нравится ИТБ 1 гола «Рапида» за 2.28 с возможностью возврата. В своём последнем сезоне Лиги Европы клуб из Вены забил в шести домашних играх 10 мячей.



Вариант попроще — классический тотал больше 2.5 гола за 1.72. Год назад пять из шести матчей «канониров» в групповом этапе Лиги Европы оказались верховыми. Единственное исключение — 1:1 с «Виторией» из Гимарайнша".