ПСВ — «Гранада»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги Европы в Эйндховене

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы ПСВ — «Гранада».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.17.

«Дела у красно-белых идут на лад. Во внутреннем первенстве всё замечательно. Четыре победы и ничья в пяти турах, это 13 очков и чистое первое место в турнирной таблице. Результативность хороша — 11 голов, больше только у «Фейеноорда». Сами пропустили лишь трижды. Состав не то чтобы пестрит громкими именами, зато молодых и прогрессирующих футболистов тут достаточно. С квалификацией Лиги Европы проблем не возникло: 5:1 с «Мурой» и 2:0 с «Русенборгом».



«Гранада» по итогам минувшего сезона впервые в истории забралась в еврокубки. Три отборочных раунда остались позади. Разнесли «Теуту» (4:0), дожали «Динамо» из Тбилиси» (2:0). Наибольшее трудности возникли в Швеции. «Мальмё» держался около часа, но всё же дрогнул (3:1).



В Примере всё тоже в порядке — 10 очков в пяти поединках, проиграли только «Атлетико» (правда, аж со счётом 1:6). После международной паузы вообще хлопнули «Севилью» (1:0), хотя та весь второй тайм играла в меньшинстве. Состав в порядке: Сольдадо, Вальехо, Кенеди, Гоналон.



И тут наступает самое интересное. «Гранада» провела восемь матчей в сезоне. Забила абсолютно в каждом. ПСВ выходил на поле семь раз. И тоже отличился во всех случаях. И знаете что? На «обе забьют» букмекеры дают прекрасный коэффициент 1.88, а на тотал больше 2.5 мяча — вообще 2.17.



Понятно, что всякое может случиться. Но вообще цена ошибки на старте группового этапа скромна, а умение забивать с обеих сторон вопросов не вызывает. С точки зрения математики предложенные варианты смотрятся прекрасно. Любители рисковать могут даже рассмотреть «обе забьют + тотал больше 2.5 гола» за 2.50. Скучно тут быть не должно».