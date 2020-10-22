СКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Санкт-Петербурге 22 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с форой (+2) за 1.69.

«Подопечные Олега Знарка добавляют: состав более-менее устаканился, лидеры пришли в себя, Гудачек начал показывать серьёзный уровень. Как итог — пропускает команда совсем немного, что и позволяет стабильно набирать очки. В зоне плей-офф пока держится, хотя «Витязь» совсем рядом.



Прежде Знарок очень здорово играл против СКА, однако единственную встречу нынешнего сезона отдал всухую (0:2). Впрочем, там надо учитывать контекст: у питерцев тогда состав ещё был близок к оптимальному, а вот красно-белые выходили без Лехтери, Ганзла и Радила. Естественно, созидать без трёх ключевых нападающих сложно.



Теперь они в строю. Трудно спорить с тем, что шансы хозяев выше. И всё же давать на П1 скромный коэффициент 1.50 как-то чересчур. На наш взгляд, должно быть что-то около 1.65-1.70. Ещё раз — «Спартак» не проигрывает в основное время уже пять матчей, хотя соперники были более чем серьёзные. Потому рискнём оттолкнуться от аутсайдера.

Мы бы выбирали между П2 с форой (+2) за 1.69 и ИТМ 3.5 гола СКА за 1.74. Гудачек сейчас в порядке, оборона стала меньше нервничать. В принципе, можно даже рассмотреть П2 с форой (+1.5) за коэффициент 2.10. На Х2 вообще дают дивный коэффициент 2.92, но эта ставка строго на любителя. Риск велик".