«Лестер» — «Заря»: прогноз и ставка на матч 1-го тура Лиги Европы 22 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы «Лестер» — «Заря».

Ставка: ИТБ 2 гола «Лестера» за 1.77.

«У хозяев непростой отрезок. В родных стенах по всем статьям проиграли «Вест Хэму» со счётом 0:3, всё валилось из рук. Дальше наступила международная пауза, однако привести мысли в порядок не вышло. Снова уступили на своём поле, теперь — «Астон Вилле» (0:1). Игра получилась ничейной, всё решил дальний удар Росса Баркли на 91-й минуте.



В такой ситуации домашний поединок с заметно уступающим в классе соперником — отличный шанс вернуть уверенность в собственных силах. 25 октября предстоит нанести визит «Арсеналу», который сейчас хорош. Скорее всего, Брендан Роджерс выставит полуторный состав, а лидеры выйдут после перерыва в случае необходимости.



«Заря» появляется в групповом этапе Лиги Европы уже в третий раз. В 2016 году зацепили два очка, но там и группа была ого-го («МЮ», «Фенербахче», «Фейеноорд»). На следующий год набрали шесть баллов и финишировали третьими. Теперь при доле везения можно побороться за плей-офф, ведь «Брага» и АЕК не имеют огромного преимущества по уровню исполнителей.



А вот «Лестер» — другое дело. Скорее всего, рисунок будет примерно тем же, что с «Вест Бромвичем» и «Бёрнли». «Лисы» будут полностью контролировать территорию (65-70% владения мячом), давить, иметь много стандартов, бить издали. И свои два-три гола наверняка найдут.



Такая уверенность берётся ещё и потому, что с обороной у подопечных Виктора Скрипника на старте сезона категорически не ладится. Они пропустили в пяти из шести официальных матчей, единственное исключение — 5:0 с ФК «Львов». Если что, этот клуб сейчас занимает чистое последнее место в таблице УПЛ.



В общем, ИТБ 2 гола «Лестера» за 1.77 смотрится вполне надёжно даже с учётом вероятного отсутствия Джейми Варди. Если англичане ограничатся двумя результативными ударами, произойдёт возврат. Ждём тут чего-то вроде 2:0 или 3:0».