«Хоффенхайм» — «Црвена Звезда»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Црвена Звезда».
Ставка: ИТБ 1 гола «Црвены Звезды» за 2.45.
«После международной паузы количество кадровых потерь у хозяев стало критическим. Прежде всего, выпал Андрей Крамарич, который забил шесть голов в трёх турах. Не будет флангового защитника Кадержабека, центрального защитника Бичакчича. По-прежнему в лазарете находятся ещё два центральных защитника — Касим и Нортвейт. В центре поля всё хорошо, однако перед выездом в Бремен (уже 25 октября предстоит сражаться с «Вердером») вероятность ротации довольно велика.
Потому есть ощущение, что хозяевам придётся нелегко. График плотный, состав при любых раскладах будет далёк от оптимального, а соперник весьма колючий. «Црвена Звезда» стабильно выигрывает чемпионаты Сербии и выступает в еврокубках, с опытом никаких проблем тут нет.
Состав не то чтобы мощный, но крепкий и сыгранный. А главным тренером трудится сам Деян Станкович, отдавший 15 лет «Лацио» и «Интеру». В национальном первенстве у белградцев всё замечательно: 10 побед и ничья в 11 матчах, восемь очков отрыва от ближайшего преследователя.
18 октября сыграли вничью в дерби с «Партизаном» (1:1). Разумеется, с россыпью жёлтых карточек и удалением. Дорога к очередному чемпионскому титулу открыта. На наш взгляд, с учётом всех факторов логичнее отталкиваться от гостей. Благо что вариантов достаточно. Самый очевидный — П2 с форой (+1.5) за 1.69.
Посмелее — «обе забьют» за 1.73 или даже «гости откроют счёт» за 3.32. Логика простая: у «Хоффенхайма» не будет трёх центральных защитников, проблемы со взаимопониманием должны возникнуть. А пользоваться чужими ошибками «Црвена Звезда» умела всегда, так что свой гол должна найти.
И, пожалуй, оптимальный вариант с точки зрения баланса между степенью риска и коэффициентом. На ИТБ 1 гола «Црвены Звезды» дают 2.45. Если сербы ограничатся одним мячом, произойдёт возврат. Они провели в нынешнем сезоне 16 официальных матчей (чемпионат Сербии, квалификация ЛЧ, квалификация ЛЕ). Забили абсолютно в каждом».
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