UFC 254: дата, время трансляции по Москве, где смотреть онлайн, прогнозы, ставки

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В главном событии вечера сразятся россиянин Хабиб Нурмагомедов, которому предстоит защита пояса в лёгком весе, и американец Джастин Гэтжи. В соглавном событии сойдутся Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье. Предлагаем вашему вниманию прогнозируемый кард турнира.



Ранние прелимы стартуют в 17:45 по Москве. 24 октября. основной кард — в 21:00, а Хабиб выйдет в октагон около 23 по Москве.



Основной кард



Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи

Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье

Александр Волков — Уолт Харрис

Фил Хоус — Якоб Малкоун

Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба.



Предварительный кард



Лилия Шакирова — Лорен Мёрфи

Стефан Струве — Тай Туйваса

Алекс Оливейра — Шавкат Рахмонов

Да Юнь Чжун — Сэм Олви

? — Сергей Морозов

Лиана Джоджуа — Миранда Маверик

Кейси Кенни — Натаниэль Вуд

Жоэль Альварес — Александр Яковлев.



Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/boxing/news-4165251-ufc-254-prognoziruemyj-kard-turnira-s-glavnym-boem-habib-nurmagomedov--dzhastin-getzhi.html?utm_source=copypaste