UFC 254, Анкалаев — Куцелаба: где смотреть бой 24 октября 2020 года, прогноз и ставки

Поединок Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба на турнире UFC 254 пройдёт вечером 24 октября. Начало боя – не ранее 21:10 мск. Поединок состоится в ОАЭ, на острове Яс, или «Бойцовском острове».



Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора «Триколор». Трансляция будет и на «Рен-ТВ».



По оценке букмекеров, фаворит поединка — Анкалаев. Поставить на его победу в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 1.30. Это примерно 73% вероятности. Шансы Куцелабы аналитики оценили коэффициентом 3.66 (26%). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 60.00. Это около 1% вероятности.