Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«РБ Зальцбург» — «Локомотив»: результат матча 21.10 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«РБ Зальцбург» — «Локомотив»: результат матча 21.10 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ред Булл Зальцбург» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге (Австрия) и завершилась вничью — 2:2.

На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Антонио Эдер. В концовке первого тайма, на 45-й минуте, полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи забил ответный мяч. Во втором тайме, на 50-й минуте, хавбек Златко Юнузович вывел хозяев вперёд в счёте. Через 25 минут форвард «железнодорожников» Виталий Лисакович сравнял счёт.

Эксперты считали явным фаворитом австрийцев: на победу «Ред Булл Зальцбург» давали 1.55, на «Локомотив» — 6.60, на ничью — 5.00. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 5000 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.62, «обе забьют» — за 1.72. На гол Антонио Эдера давали 6.50.

«РБ Зальцбург» — «Локомотив». Прогноз: вот он какой, атакующий футбол Кикнадзе и Николича!
Австрийцы забили 37 голов в 10 предыдущих матчах.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020