«Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив»: какой счёт, как сыграли 21 октября, какие ставки зашли

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ред Булл Зальцбург» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге (Австрия) и завершилась вничью — 2:2.



На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Антонио Эдер. В концовке первого тайма, на 45-й минуте, полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи забил ответный мяч. Во втором тайме, на 50-й минуте, хавбек Златко Юнузович вывел хозяев вперёд в счёте. Через 25 минут форвард «железнодорожников» Виталий Лисакович сравнял счёт.



Эксперты считали явным фаворитом австрийцев: на победу «Ред Булл Зальцбург» давали 1.55, на «Локомотив» — 6.60, на ничью — 5.00. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 5000 рублей.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.62, «обе забьют» — за 1.72. На гол Антонио Эдера давали 6.50.

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