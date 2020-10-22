«Вольфсберг» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вольфсберг» — ЦСКА в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: ЦСКА не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.45.



«Одна команда у нас добралась до группового этапа Лиги Европы. Ну, она и не могла не добраться. ЦСКА сразу попал в групповую стадию. Думаю, что ЦСКА зол на прошлый год, на себя за то, как выступил в том сезоне Лиги Европы. Это было ужасно. ЦСКА полон решимости сгладить ситуацию, стереть это все из памяти болельщиков. «Лудогорец» ЦСКА припоминают до сих пор.



«Вольфсберг» — команда довольно крепкая, но с точки зрения ментальности ей будет тяжело. Поверить, что они фавориты, будет довольно сложно. Мне кажется, что австрийцы будут опасаться ЦСКА, особенно в первом тайме.



Очень тяжело выбирать ставку. Но остановлюсь на варианте «ЦСКА не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча» с коэффициентом 2.45. Самые вероятные исходы 0:1 и 1:1, я полагаю», — сказал Андронов.

«Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Чалов и Акинфеев не повторят ошибок «Зенита» В последних шести турах РПЛ красно-синие имеют пять побед с общим счётом 12:2.